Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев 2020 года по МСФО составила 22 млрд рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка за январь - сентябрь 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 22 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из пресс-релиза кредитной организации.

При этом в сообщении отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса и волатильность рынков в первом-втором кварталах, Совкомбанк нарастил активы, капитал, устойчивую чистую прибыль и сохранил процентную маржу на уровне прошлого года.

Как отметил зампред правления банка Сергей Хотимский, слова которого приводятся в пресс-релизе, кредитная организация "в полной мере сумела воспользоваться возможностями, которые открывают кризисы". В частности, Совкомбанк смог значительно нарастить кредитный портфель, а также существенно улучшил инфраструктуру дистанционных сервисов, благодаря чему доля выдач кредитов без посещения офиса каждый месяц растет и уже приблизилась к 50%.

В банке отмечают, что розничный бизнес демонстрирует устойчивый рост активов и прибыли во всех бизнес линиях: розничный нетто кредитный портфель достиг 286 млрд рублей. Портфель автокредитов вырос на 8%, до 110 млрд рублей, портфель ипотеки - на 9%, портфель потребительских кредитов - на 8%. При этом наибольший рост активов в рознице показала карта рассрочки "Халва" - на 34%, достигнув 58 млрд рублей, как за счет органического прироста, так и благодаря приобретению портфеля карты рассрочки "Совесть".

В свою очередь корпоративный бизнес расширялся за счет активного участия Совкомбанка в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и кредитования системообразующих предприятий. За 9 месяцев 2020 года корпоративный кредитный портфель вырос на 33%, до 283 млрд рублей.

Активы банка за девять месяцев выросли на 38% и достигли 1,6 трлн рублей. Число розничных клиентов выросло на 29%, до 8,1 млн против 6,3 млн по состоянию на 31 декабря 2019 года.