"Россети" привлекли рекордное количество команд для решения кейса на "Цифровом прорыве"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" привлекла максимальное количество команд на всероссийском конкурсе "Цифровой прорыв" для решения кейса по цифровому решению о сообществе рационализаторов. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Завершился главный соревновательный этап конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участвовали 304 команды из более чем 70 регионов. Партнеры конкурса приготовили для финального хакатона 15 уникальных задач. Самым популярным стал кейс "Россетей" о создании цифрового решения для сообщества рационализаторов", - говорится в сообщении.

Финалисты "Цифрового прорыва" предложили "Россетям" новые подходы к работе с рационализаторами, в том числе геймификация, визуальная маршрутизация и корпоративные соцсети.

"Показательно, что кейс "Россетей" на финальном этапе привлек максимальное количество команд - 35. Это означает, что участники уверены в востребованности предлагаемых идей. Сейчас компания активно взаимодействует с несколькими победителями серии региональных хакатонов "Цифрового прорыва". Уровень проработки сегодняшних решений о рационализаторстве позволяет их рассматривать в качестве возможного старта проекта, который сыграет значимую роль в процессе цифровой трансформации отрасли", - сказал директор по цифровой трансформации "Россетей" Константин Михайлик. Его слова приводит группа.



О программе цифровой трансформации



Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.