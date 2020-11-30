В Мурманской области 12 резидентов Арктической зоны РФ создадут почти 500 рабочих мест

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Статус резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) от Мурманской области получили уже 12 инвесторов, вместе они создадут в регионе 499 рабочих мест. Об этом сообщила в понедельник заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на оперативном совещании в правительстве региона.

"По состоянию на 27 ноября зарегистрировано уже 12 компаний, которые уже официально получили статус резидента Арктической зоны. Резиденты реализуют проекты в семи муниципальных образованиях Мурманской области. Общий объем инвестиций оценивается в 40 млрд рублей и количество рабочих мест - 499", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что спектр представленных сфер деятельности среди заявленных бизнес-проектов резидентов АЗРФ очень широк и охватывает горнорудную промышленность, транспорт, логистику, сферу услуг, туризм, рыбопромышленный комплекс, аквакультуру, производство пищевых продуктов.

"Два последних проекта, которые были утверждены на прошлой неделе, это создание в районе Дровяного зоны отдыха и развития водного туризма. Объем инвестиций по данному проекту - 110 млн рублей. <…> Второй - проект полного цикла по производству картофеля из редких сортов отечественной и зарубежной селекции на территории поселка Умба. Объем инвестиций по данному проекту - более 51 млн рублей, и проект в поселке Умба создаст 20 новых рабочих мест", - уточнила замгубернатора.

Также утвержден проект по созданию в Оленегорске автомоечного комплекса, инвестором в нем выступил индивидуальный предприниматель, он создаст семь рабочих мест, инвестирует больше миллиона рублей. Он стал первым из индивидуальных предпринимателей, кто получил статус резидента Арктической зоны.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что, инвестируя больше миллиона рублей на территории Мурманской области, любой предприниматель получает к федеральным еще и пакет региональных льгот по налогам, по получению земельного участка, по оплате социальных взносов. "Вместо 30% он платит всего 3,5%. То есть в 10 раз сокращены социальные взносы для таких инвесторов, за них остальную долю оплачивает федеральная Корпорация по развитию Дальнего Востока. Наша задача максимально четко сопровождать эти проекты, в том числе давать возможность самореализоваться малым предпринимателям на разных территориях, не только в Мурманске", - сказал Чибис.