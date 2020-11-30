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Мишустин обсудил с премьером Казахстана проекты в области промышленности и транспорта

Особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба российского кабмина.

"В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, перспективные совместные проекты в области промышленности и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что Мишустин подчеркнул важность поддержания конструктивного российско-казахстанского диалога по всему спектру вопросов двусторонней и интеграционной повесток дня.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
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