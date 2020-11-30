Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем главы Минэнерго

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем министра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативных правовых актов.

"Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

В то же время Юрий Маневич, занимавший пост замглавы министерства, освобожден от должности по собственной просьбе.

Павел Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго РФ.