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Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем главы Минэнерго

Юрий Маневич, занимавший пост замглавы министерства, освобожден от должности по собственной просьбе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем министра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативных правовых актов.

"Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.

В то же время Юрий Маневич, занимавший пост замглавы министерства, освобожден от должности по собственной просьбе.

Павел Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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