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ЦБ ожидает сокращения ВВП России в 2020 году около 4%

Как следует из материалов регулятора, в начале 2021 года рост продолжится

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сокращение ВВП РФ в 2020 году будет ближе к 4%, в первом квартале 2021 года ожидается возобновление восстановительного роста, следует из материалов Банка России.

"Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако не такое сильное, как во втором квартале 2020 года. Тем не менее с учетом данных за третий квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 г. будет ближе к 4%. В первом квартале 2021 г. ожидается возобновление восстановительного роста", - отмечает регулятор.

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