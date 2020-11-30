Греф заявил, что "Сбер" не хочет быть монополистом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Сбер" не стремится стать монополистом и нуждается в сильных конкурентах, заявил глава госбанка Герман Греф, вступая в рамках презентации новой стратегии группы "Сбера".

"Мы не в какой области не стремимся к монополизму. Более того, я глубоко убежден, что Сбербанку нужен конкурент. <…> Нам нужны сильные конкуренты", - сказал он.

Греф отметил, что в стране наметились лидеры в создании экосистем. "Сбер" это обсуждает с президентом РФ, с ЦБ, с правительством. "Я вижу, что волнует всех, - это сохранение конкурентного пространства", - заметил он, добавив, что "Сбер" будет поддерживать усилия правительства и ЦБ по созданию конкурентной площадки.

Банкир подчеркнул, что у Сбербанка никогда не было желания уничтожить, скупить конкурентов, создать себе неконкурентную среду. "Если мы где-то проигрываем нашим конкурентам, то, с одной стороны, это досадно, с другой стороны, мне радостно. Это означает, что нам есть, чему у них поучиться", - добавил он.