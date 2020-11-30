МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает монетизацию бизнесов экосистемы через IPO (первичное публичное размещение акций), но не в ближайшее время, сообщил глава госбанка Герман Греф, выступая в рамках Дня инвестора.

"Мы рассматриваем монетизацию бизнесов экосистемы через IPO. Но мы пока не планируем продажу контрольного пакета в бизнесах экосистемы или выхода из компаний, на горизонте трех лет мы этого не видим. Но целый ряд активов к 2023 году будут достаточно привлекательными для внешних инвесторов", - сказал он.

Сейчас в экосистему Сбербанка входят около 50 компаний, из них около трех десятков - ключевые. В 2019 году нефинансовые цифровые компании заработали более 35 млрд руб. выручки, а в 2020 году "Сбер" планирует заработать более 70 млрд руб.

В начале ноября Греф заявлял журналистам, что "Сбер" в будущем планирует расширение своей экосистемы, в первую очередь в области e-commerce.