Сбербанк в 2023 году планирует нарастить долю инвестиций граждан с 13% до 23%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк в 2023 году планирует нарастить долю инвестиций граждан в структуре безналичных сбережений с 13% до 23%, что превысит 5 трлн руб. Об этом рассказал первый зампред правления госбанка Александр Ведяхин в ходе онлайн презентации стратегии банка.

"Депозиты сегодня занимают основную часть структуры безналичных сбережений "Сбера". Доля инвестиций сейчас - всего 13%, но мы прогнозируем увеличение этой доли до 23% в 2023 году. В абсолютном выражении эти инвестиции превысят 5 трлн руб. Переток средств населения из депозитов на фондовый рынок произойдет из-за низкой доходности таких продуктов (депозитов) на фоне низкой инфляции в России", - считает он.

Ведяхин отметил, что за последние три года активы под управлением Сбербанка удвоились и составили 1,7 трлн руб. К 2023 году компания планирует нарастить их более чем в 1,5 раза, до 2,6 трлн руб.

По итогам октября 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 7,5 млн человек. В октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, а с начала 2020 года - более 3,6 млн человек.