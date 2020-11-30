Сбербанк предложил трансформировать все безналичные рубли в цифровые

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сбербанк поддерживает концепцию цифрового рубля, но при этом предлагает расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги, следует из презентации зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, представленной в ходе обсуждения консультативного доклада Банка России "Цифровой рубль".

При этом Попов отмечает, что платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.

"Противопоставление безналичного и цифрового рубля - это, нам кажется, не даст тех эффектов, которые возможны", - считает он.

Также зампред Сбербанка выступил против создания централизованной системы учета цифрового рубля, поскольку построить такую систему, способную выдержать текущую нагрузку безналичных расчетов, будет "очень сложно" и рискованно.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.