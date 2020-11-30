"Газпром" в 2021 году не ожидает резкого восстановления поставок СПГ на рынок Европы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что текущая ситуация на рынке газа Европы по объемам поставок СПГ сохранится, они останутся на низком уровне из-за существенной премии рынка Азии по отношению к ЕС. Об этом на телефонной конференции сказал начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"В следующем году при восстановлении рынка мы ожидаем такой же динамики, как и в третьем, четвертом кварталах. На сегодняшний день в среднем (на рынок Европы) поставляется 1,5-1,6 млрд куб. м СПГ в неделю, этот уровень плюс-минус 10% мы ожидаем и в следующем году. То есть резкого возобновления поставок мы не ожидаем, если только не произойдет что-то невозможное", - сказал он.

Он заметил, что в третьем и четвертом кварталах этого года на рынке Европы произошло существенное снижение объемов поставок СПГ, что связано в том числе с ценовыми факторами на азиатских рынках.

"Там существует премия порядка €1,5-1,6 за 1 MMBTu (млн британских тепловых единиц) и поэтому большая часть свободного СПГ ушла на азиатские рынки, где сейчас идет значительный рост спроса", - пояснил он.

Объемы поставок газа в Европу по итогам года

"Газпром" по итогам 2020 года поставит в Европу 171-172 млрд куб. м газа, сообщил Зотов.

"Что касается объемов 2020 года, то это будет уровень 171-172 млрд куб. м с учетом фактических поставок по двум месяцам четвертого квартала", - отметил он.

Зотов также добавил, что средневзвешенная цена поставок газа в Европу в 2020 году составит $128-130 за 1 тыс. куб. м.

Согласно отчету компании по международным стандартам финансовой отчетности, в январе - сентябре 2020 года "Газпром" поставил в Европу 154,4 млрд куб. м газа. При этом средняя стоимость газа в долларовом выражении опустилась на 40%.