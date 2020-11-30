Минпромторг предложил упростить маркировку скоропортящейся молочной продукции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ пошел на уступку производителям в части маркировки скоропортящейся молочной продукции и предложил правительству не обязывать вести ее поэкземплярный учет. Об этом сообщила в понедельник глава департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

"В минувшую пятницу Минпромторгом РФ был внесен в правительство очередной скорректированный проект постановления, который утверждает правила маркировки молочной продукции. <…> Пошли на беспрецедентную уступку просьбам бизнеса, и требование по поэкземплярной прослеживаемости не касается продукции, срок годности которой 40 суток и меньше. Соответственно, эта продукция будет прослеживаться объемно-артикульным способом", - сообщила Приезжева в ходе прямой линии по маркировке для участников молочного рынка.

Речь шла об этапе введения маркировки молочной продукции, когда поэкзеплярный учет станет обязательным. Такое требование, в соответствии с последними поправками Минпромторга, предполагается ввести с 1 декабря 2023 года, и оно, как пояснила Приезжева, будет касаться всей молочной продукции, кроме той, у которой срок годности не превышает 40 дней.

Новые сроки маркировки

Приезжева озвучила новые сроки этапов введения маркировки молочной продукции, которые содержатся в скорректированном проекте постановления правительства РФ, внесенном Минпромторгом в кабмин в пятницу, 27 ноября. Названные сроки не касаются товаров массой менее 30 г, молочного питания детей до 3 лет и специального и профилактического питания - эти категории продукции от маркировки освобождаются.

"Старт обязательной маркировки - 20 января 2021 года. С 20 января появляется возможность добровольно маркировать и вводить в оборот и фиксировать выбытие через кассу молочной продукции. Следующая обязательная дата - 1 июня 2021 года, наступает требование по обязательной маркировке для следующих категорий молочной продукции: мороженое и сыров. Следующий этап - 1 сентября 2021 года, наступает требование по обязательной маркировке товаров со сроком годности более 40 дней, то есть вся молочная продукция с длительным сроком хранения вступает в обязательную маркировку", - сообщила Приезжева.

Она добавила, что обязательная маркировка скоропортящейся молочной продукции, согласно последней версии проекта постановления правительства, стартует в конце будущего года.

"Последний третий этап начинается 1 декабря 2021 года - требование об обязательной маркировке вступает в силу для товаров со сроком годности 40 дней и менее. Соответственно, в эту же дату, с 1 декабря 2021 года, у нас появляется обязанность обязательно фиксировать выбытие маркированной продукции через кассу с подачей сведений в систему маркировки", - сказала глава департамента.

Она рассказала также о введении объемно-артикульного и поэкземплярного учета. "Следующий важный момент - это для опта и розницы. С 1 сентября 2022 года, включается объемно-артикульный учет, и, соответственно, таким же образом у нас фиксируется товар при выбытии - объемно-артикульный учет у нас, но не через контрольно-кассовую технику. Дальше до 1 декабря 2023 года существует только объемно-артикульный учет, и с 1 декабря 2023 года начинается поэкземплярная прослеживаемость, поэкземплярный учет для продукции со сроком хранения более 40 дней", - рассказала Приезжева.

Кроме того, в новой версии постановления правительства требование об обязательной маркировке для фермеров при продаже через собственную розницу наступает 1 декабря 2022 года, сообщила Приезжева.

О типографском способе маркировки

Как сообщила представитель оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Варвара Михайлова, на сегодняшний день уже около 108 типографий подписали соглашение с ЦРПТ или находятся в стадии подписания и выражают свою готовность к сотрудничеству по вопросам маркировки. По ее словам, типографский способ нанесения маркировки обладает рядом преимуществ.

"Есть ряд очевидных факторов, которые очень позитивно сказываются при использовании типографского способа нанесения. Производителю не нужно наносить код маркировки у себя на производстве, что, конечно, является одним из очень удобных факторов. И мы понимаем, что в зоне ответственности типографии лежит формирование отчета о нанесении, - таким образом, мы говорим о том, что производитель избавляется от головной боли, и ту упаковку, которую он получает с типографским способом нанесения, он получает полностью провалидированной", - сказала Михайлова.

Она также подчеркнула, что производитель будет оплачивать коды маркировки только при вводе кода маркировки в оборот - когда указывается срок годности продукции.

"Те коды маркировки, которые производитель заказывает для передачи на типографию, не оплачиваются. Это тоже достаточно удобно, потому что дает возможность производителю осуществлять заказ большего количества кодов маркировки и не переживать о том, что какие-то коды маркировки в процессе приладки, отладки на типографии могут потеряться", - резюмировала Михайлова.

О маркировке

В молочной отрасли эксперимент по маркировке начался с 15 июля 2019 года. Ранее предполагалось перейти к обязательной маркировке молочной продукции с мая 2021 года, Молочный союз предложил перенести этот срок на июнь 2021 года.

Что касается других товаров, то в 2019 году обязательной стала маркировка табака на уровне производителей и лекарств из категории "Семь высокозатратных нозологий". С 1 июля 2020 года введена обязательная маркировка всех лекарств и обуви, а также прослеживаемость табачных изделий. С 1 октября началась маркировка парфюмерии и фототоваров, с 1 ноября - шин и покрышек. В 2021 году обязательной станет маркировка пяти групп изделий легкой промышленности.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства.