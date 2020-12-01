Moderna подала на рассмотрение регулятора США заявку на одобрение вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Американская компания Moderna в понедельник подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Twitter .

"Данные Moderna для запроса на экстренную авторизацию использования [вакцины] mRNA-1273 направлены в FDA", - говорится в заявлении.

Ранее на сайте компании сообщалось, что соответствующая заявка будет направлена в регулирующие органы США и ЕС в понедельник. 16 ноября американская компания проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.

Согласно заявлению американского регулятора, заседание, на котором будет рассмотрена заявка на регистрацию данной вакцины, намечено на 17 декабря. В заседании примут участие американские ученые и эксперты в области здравоохранения, оно будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов компании Moderna, 456 млн долларов - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer, которая ранее тоже направила в FDA запрос на регистрацию вакцины. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.