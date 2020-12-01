Эксперты пока не советуют инвесторам отказываться от акций технологического сектора

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Снижение градуса политической неопределенности в США и успешные испытания вакцин спровоцировали волну покупок в акциях компаний реального сектора. Тем не менее, как отметили опрошенные ТАСС эксперты, выработанные за период карантина привычки поменяются не скоро, поэтому сбрасывать со счетов бумаги компаний технологического сектора пока не стоит.

После прохождения выборов в США и появления информации об успехах вакцин от компаний Pfizer и Moderna, инвесторы переключились из компаний технологического сектора на наиболее пострадавший от пандемии реальный сектор. "Достаточно посмотреть на тот факт, что не только индекс технологических компаний Nasdaq находится вблизи своих исторических максимумов, но и S&P 500, DJIA и Russell 2000", - отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Активный рост коснулся и развивающихся рынков. Индекс МосБиржи находится на докризисных уровнях начала года. "То есть инвесторы во многом уже заложили в цены активов восстановление мировой экономики и возвращение к большой части доковидной жизни", - добавил Соколов.

Тем не менее, неопределенность, касательно второй волны распространения Covid-19, а также эффективность и сроки массовой вакцинации, остается. Следовательно, потенциал роста таких отраслей, как сфера услуг, туризм, авиасектор, нефтяной сектор остается под вопросом.

Пандемия еще не закончилась

Производство и распространение вакцин, скорее всего, станет далеко не быстрым процессом, который может растянуться на весь следующий год, а то и дольше, считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

"Хотя сообщения об успехе в разработке вакцины действительно дают веские основания ожидать возвращения интереса к "акциям ценности", не стоит недооценивать текущую крайне тяжелую ситуацию с "второй волной" коронакризиса", - пояснил он. "Фондовые рынки в некотором смысле опережают реальность, делая ставки на то, какой будет экономика и балансы эмитентов бумаг в ближайшем или более отдаленном будущем. Однако существующие ограничения все также препятствуют как экономической активности, так и восстановлению выручки многих компаний реального сектора, которым приходится увеличивать долг, чтобы оставаться на плаву", - считает Бирюков.

Несмотря на то, что существующая неопределенность делает ставки на реальный сектор сегодня крайне спекулятивными, время для инвестиций в такие компании на период один-два года уже пришло, считает руководитель отдела управления акциями "Сбер Управление Активами" Евгений Линчик. "Важно понимать, какие компании останутся на плаву, а какие могут не выжить. Основная проблема инвестирования сейчас - в сложности оценки долгосрочных перспектив", - добавил он.

В свою очередь главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов также считает, что если портфель состоит только из акций компаний, выигравших от карантина, его следует переформировать, добавив туда представителей ключевых отраслей экономики.

По мнению заместителя гендиректора ИК "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, среди таких компаний можно выделить низкоцикличные бизнесы - теплоэлектрогенерация и передача энергии, связь, коммунальные услуги, а также компании, которые резко просели весной: туристические и гостиничные холдинги, авиакомпании, автопром. В первом случае это те, которые имеют прозрачную среднесрочную дивидендную политику (ОГК-2, ТГК-1, РусГидро, Юнипро, ЭнелРоссия, ФСК ЕЭС и МТС). Во втором случае - бумаги авиакомпании "Аэрофлот" и нефтегазовые компании, в частности, "Лукойл" и "Новатэк". Из иностранных эмитентов - Peugeot, VW, Delta Airline, Exxon Mobil.

Коррекция в техсекторе коснется не каждого

Технологический сектор показал феноменальные темпы роста в 2020 году и по мере выхода из режима изоляции должен утратить свое доминирующее положение, полагают специалисты. В свою очередь значительная переоценка коснется компаний с далекой перспективой выхода на прибыль, которые сейчас оцениваются в миллиарды долларов. Среди них эксперты выделяют в том числе Zoom и ServiceNow.

"Скорее всего, по мере ослабевания фактора "коронакризиса", такие акции ждет ощутимая отрицательная переоценка. "Слепого" роста техсектора уже не будет, стоимость акций будет формироваться уже не ожиданиями, а реальными финансовыми успехами соответствующих эмитентов", - сказал Максим Бирюков.

Однако нужно иметь в виду и то, что "большая пятерка" крупнейших по капитализации компаний - Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook - сформировалась до еще до пандемии. В частности, выручка Apple за последний год составила $274 млн, отметил аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын.

"Инвесторы вполне могут вывести часть средств из лидеров роста последнего полугодия, чтобы вложить в те сектора, где акции будут восстанавливаться. Но в числе выигравших будут и ИТ-компании", - сказал он, добавив, что среди IT-компаний очень много компаний, которые выглядят недооцененными. "Например, акции Intel торгуются с мультипликатором P/E (отношение стоимости акции к прибыли на акцию) менее 9, IBM (IBM) - 13, а у Cisco (CSCO) - и вовсе всего лишь 3,3. В свою очередь, у Zoom этот мультипликатор равен 542, у ServiceNow (NOW) - 144", - пояснил эксперт.

То, что сектор технологий останется лидером еще многие годы, считает и Евгений Линчик. "Конечно, спрос на такие сегменты, как игры, немного снизится, но, с другой стороны, привычка закупаться онлайн останется. Мы позитивно смотрим на сектор ИТ в следующие 5-10 лет", - добавил он.

Дмитрий Александров в свою очередь предлагает обратить внимание на медтех, в том числе компанию Pfizer. Компания находится в стадии корпоративной реорганизации и заявила об успешных тестах своей вакцины, в то время как торгуется чуть выше январских значений, добавил он.

Данная статья не является инвестиционной рекомендацией.