Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 76,17 рубля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи уменьшился на 0,29% - до 76,17 рубля, курс евро не изменился по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и остался на отметке 91,1625 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:23 мск курс доллара находился на уровне 76,2025 рубля (-0,25%), евро торговался по 91,21 рубля (+0,05%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,18% и достигал 3113,06 пункта, а индекс РТС - на 0,12%, до 1283,56 пункта.

К 10:30 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3119,96 пункта (+0,4%). Индекс РТС торговался на уровне 1288,93 пункта (+0,54%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,69% - до $47,55 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,68% и торгуется на уровне $45,03 за баррель.