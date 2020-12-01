ЦБ РФ считает, что наличные не исчезнут c появлением цифрового рубля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Наличные деньги в России не исчезнут с появлением цифрового рубля, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме "Пульс цифровизации".

"Я могу вас успокоить, если вы захотите носить наличные рубли в кармане, вы продолжите их носить, потому что одно не заменяет другое. Все три формы денег будут работать (наличные, безналичные, цифровые - ТАСС)", - сказала она, отвечая на соответсвующий вопрос.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.

Крупнейшие участники рынка поддержали концепцию ЦБ, но Сбербанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.