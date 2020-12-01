ДФО к 2024 году увеличит сбор овощей и бахчевых в 1,5 раза за счет господдержки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбор овощей и бахчевых на Дальнем Востоке к 2024 году вырастет в 1,5 раза за счет мер государственной поддержки, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Снабжение жителей Дальнего Востока собственным продовольствием, в том числе овощной продукцией - это вопрос не только национальной безопасности, но, самое важное, благополучия и качества жизни граждан. Действующие и планируемые механизмы поддержки позволят к 2024 году в 1,5 раза увеличить валовый сбор овощей и бахчевых в хозяйствах всех категорий", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Таким образом, сбор этих культур может достигнуть 510 тыс. тонн, практически вдвое повысив самообеспеченность регионов Дальнего Востока. Абрамченко напомнила, что пандемия выявила зависимость Дальнего Востока от импорта продовольствия, преимущественно поставляемого из Китая, что спровоцировало значительный рост цен. Согласно прогнозу Минсельхоза, показатель самообеспеченности по овощам и бахчевым в целом по РФ в текущем году может составить 88,6% против порогового значения Доктрины продовольственной безопасности не менее 90%.

Меры поддержки

Как сообщила Абрамченко, по поручениям президента и председателя правительства разработаны новые меры поддержки, которые позволят обеспечить прирост сельхозпродукции собственного производства в регионах Дальневосточного федерального округа.

Так, с 2022 года вступят в силу правила выделения средств из федерального бюджета бюджетам субъектов ДФО для возмещения части прямых понесенных затрат в размере 20% предельной стоимости объекта на создание и модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте.

Кроме того, взамен гранта на поддержку начинающего фермера будет введен грант "Агропрогресс" на реализацию инвестиционных проектов. Средства гранта будут выдаваться на развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Создаются также преференциальные условия для регионов ДФО при расчете размера гранта на развитие семейной фермы и материально-технической базы. Так, увеличивается уровень софинансирования проектов развития семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионах ДФО с 60% до 70% стоимости проекта грантополучателя за счет средств гранта - федерального бюджета. При этом часть затрат грантополучателя, но не более 20%, может быть обеспечена за счет средств регионального бюджета.

Абрамченко сообщила, что росту производства на Дальнем Востоке будет способствовать увеличение площадей под овощи открытого грунта на 3,7 тыс. га (почти в 1,5 раза) и ввод в оборот более 2 тыс. га неиспользуемой пашни. В 2019 году посевная площадь под овощами открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ составляла 7,4 тыс. га.

Зампред правительства рассказала, что в целях стабилизации рынка овощной продукции в ДФО правительством в качестве одной из мер в 2020 году уже введен механизм "стимулирующей субсидии", который призван содействовать приросту сельхозпродукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей АПК по ставке на 1 голову, гектар или тонну.

Пять из 11 субъектов ДФО (Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) уже подали заявки на 2021 год на получение поддержки по направлению производства овощей открытого грунта.