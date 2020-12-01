"Морской терминал Тулома" стал четвертым резидентом ТОР "Столица Арктики" от Мурманска

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. ООО "Морской терминал Тулома" получил статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" от Мурманской области. Компания стала четвертым резидентом ТОР, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Четвертым резидентом территории опережающего развития "Столица Арктики" стало ООО "Морской терминал Тулома" с проектом строительства современного конкурентоспособного специализированного терминала навалочных грузов и обеспечения его эксплуатации в морском порту Мурманск", - сказано в сообщении.

Отмечается, что терминал планируется ввести в эксплуатацию в марте 2023 года, его мощность составит 4 млн тонн в год с возможностью увеличения до 6 млн тонн. В ходе реализации проекта на территории области будет создано 249 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 12,5 млрд рублей.

"Это один из якорных проектов ТОР, который будет реализован в Междуречье (Кольский район Мурманской области - прим. ТАСС). Проект, безусловно, перспективный и важный, так как производство минеральных удобрений в нашей стране имеет устойчивую тенденцию к росту. Нельзя не отметить, что производители этой продукции реализуют поставленную президентом задачу по переориентации перевалки своей продукции с зарубежных, в первую очередь, расположенных в странах Прибалтики, терминалов на морские терминалы в российских портах", - цитируют в сообщении заместителя губернатора Мурманской области Ольгу Кузнецову.

На сегодняшний день резидентами ТОР "Столица Арктики" также являются ООО "Новатэк-Мурманск", ООО "Терминал "Ударник" и ООО "Ренейссанс Арктик". Общий объем инвестиций превышает 95 млрд рублей.