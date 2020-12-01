Более 120 км дорог отремонтируют в Свердловской области в следующем году по нацпроекту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 50 участков дорог отремонтируют в Свердловской области в 2021 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на это будет направлено не менее 3 млрд рублей. Половина из участков, нуждающихся в ремонте, расположена на региональных трактах, подъездах к нескольким муниципалитетам, вторая половина - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Согласно предварительному плану, опубликованному на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, в следующем году планируется отремонтировать 55 участков дорог общей протяженностью почти 122 километра и обновить 39 светофорных объектов. На реализацию проекта "Дорожная сеть", являющегося элементом нацпроекта, запланировано направить почти 3,4 миллиарда рублей. В том числе 976 миллионов рублей из федерального бюджета, 2,3 миллиарда рублей из регионального бюджета и около 83 миллионов из муниципальных бюджетов", - говорится в сообщении.

Так, будет отремонтировано 23 участка протяженностью более 74 км на Режевском и Серовском трактах, подъездах к Нижнему Тагилу, Первоуральску и некоторым другим населенным пунктам области. В Екатеринбурге отремонтируют 18 участков улиц, в Нижнем Тагиле - 14 участков.

Жители Свердловской области сами предлагают варианты нуждающихся в восстановлении дорог - в режиме онлайн с помощью заявок по электронной почте в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.