В ОПЕК рассчитывают на рост цены за баррель нефти выше $48

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Целью стран-членов ОПЕК является не только удерживание цены за один баррель нефти на уровне $48, но ее и повышение. Об этом, как передает во вторник информационное агентство Algeria Press Service, заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар.

"Цель стран-членов ОПЕК - не только сохранить текущую цену на черное золото в размере $48 за баррель, но и поднять ее до более высоких уровней", - подчеркнул он.

"13 стран-членов ОПЕК единодушны в необходимости продления текущего ограничения добычи на уровне 7,7 млн баррелей в сутки на 1 квартал 2021 года, то есть до конца марта следующего года, вместо перехода на уровень ограничения добычи в размере 5,8 млн баррелей в сутки", - отметил Аттар.

"Если ОПЕК не будет продолжать усилия, предпринимаемые в течение семи последних месяцев, это создаст угрозу для нефтяного рынка", - предупредил алжирский министр.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, завершился в июле. С августа и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января 2021 года ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года.