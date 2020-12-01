Задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" достигла $7,24 млрд

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Долг за поставки российского газа в Молдавию на ноябрь 2020 года достиг $7,24 млрд, большая часть из которых накоплена потребителями непризнанного Приднестровья. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе российско-молдавского распределительного предприятия "Молдовагаз".

"Общая задолженность перед ПАО "Газпром" по состоянию на ноябрь 2020 года составляет $7,24 млрд, в том числе правобережье $0,56 млрд и левобережье (Приднестровье) $6,68 млрд", - проинформировали там.

Как пояснили в компании, приднестровский регион накапливает долги из-за заниженных тарифов для своих потребителей, которые не покрывают стоимость поставок через "Молдовагаз". Плюс ко всему часть денег, вырученных за газ, остаются на счетах левобережной администрации.