В Удмуртии назначен врио гендиректора Корпорации развития региона

ТАСС, 1 декабря. Совет директоров Корпорации развития Удмуртской Республики (КРУР) утвердил врио гендиректора Владимира Смирнова, который ранее занимал должность заместителя руководителя по инвестиционной деятельности, сообщается на сайте главы и правительства региона.

Как сообщал ранее ТАСС, прежний гендиректор КРУР Константин Сунцов был назначен и. о. первого вице-премьера региона вместо Александра Свинина, который теперь занимает должность торгпреда РФ в Сингапуре.

"Совет директоров АО "Корпорация развития Удмуртской Республики" утвердил временно исполняющего обязанности генерального директора. Им стал Владимир Смирнов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности. В этой должности он проработает до утверждения генерального директора акционером", - сказано в сообщении.

Смирнов родился в 1981 году в Кировской области. Окончил "Ижевский государственный технический университет". Работал в ПАО "Сбербанк России", "Удмуртавтотрансе", с 2018 года занимал должность заместителя гендиректора по инвестиционной деятельности в АО "Корпорация развития Удмуртской Республики".

О кадровых изменениях в правительстве региона в начале ноября на пресс-конференции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Тогда он заявил, что пост вице-премьера покинет Анастасия Муталенко, а также рассказал, что переговоры о смене работы ведет первый вице-премьер региона Александр Свинин.