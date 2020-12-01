Додон: долг Приднестровья по газу должен выплачивать "Молдовагаз", а не граждане Молдавии

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Компания "Молдовагаз", а не молдавские граждане должна выплатить долг непризнанного Приднестровья за газ. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС во вторник президент Молдавии Игорь Додон.

Он отметил, что вопрос долга Приднестровья "Газпрому" увязан с проблематикой переговорного процесса. "Этот долг является обязанностью дочерней компании российского ["Газпрома"] - АО "Молдовагаз". Он не может быть долгом, который должны выплачивать молдавские граждане", - подчеркнул Додон.

Президент допустил, что, после того как будет найдено решение проблемы Приднестровья, активы компании в этом регионе могут быть использованы для погашения долга.

Крупнейшими акционерами "Молдовагаза" являются "Газпром" (50%), правительства Молдавии (35,3%) и Приднестровья (13,44%).