Лавров заявил, что РФ выступает за разработку независимых от Запада платежных механизмов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за разработку собственных систем расчета, которые не будут зависеть от западных платежных механизмов. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате, отвечая на вопрос о действиях при отключении системы SWIFT для РФ и Белоруссии.

"Вывод очень простой. Нужно разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада, тем более что Запад многократно доказал свою ненадежность как партнера. Полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся в западных руках, под контролем западных структур, конечно, уже не вполне надежно", - подчеркнул министр.