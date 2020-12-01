"Библио-глобус" вложит 4,2 млрд руб. в выход дочерней туркомпании на рынок Великобритании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Туроператор "Библио-глобус" решил вывести на туристический рынок Великобритании дочернюю компанию Biblio Travel и направит на ее развитие £41 млн (4,16 млрд рублей по курсу ЦБ на 1 декабря 2020 года). Об этом говорится в сообщении на сайте Biblio Travel.

"Поддержка от материнской компании составит £41 млн. Новый туроператор Biblio Travel будет запущен в Великобритании в январе 2021 года, его возглавит управляющий директор Клэр Тобин, бывший генеральный директор Olympic Holidays", - говорится в сообщении.

Компания будет специализироваться на турах на Кипр из Великобритании, поскольку "Библио-глобус" является крупнейшей принимающей компанией на кипрском направлении - очень популярном у британских туристов, отмечается в сообщении. "Библио-глобус" ежегодно обслуживает около 475 тыс. клиентов на Кипре, что составляет около 25% всех туристов на острове, отмечает Biblio Travel. В целом "Библио-глобус" обслуживает более 3 млн туристов в год, говорится в сообщении.

Головной офис компании будет находиться на Кипре. Планируется, что клиенты компании смогут вылететь на отдых из аэропортов Лондона, Манчестера и Бирмингема. При этом отмечается, что помимо влияния пандемии коронавируса на сокращение мировых туристических потоков доля британских туристов на кипрском рынке в последнее время уменьшилась из-за банкротства компании Thomas Cook в прошлом году.

В марте 2019 г. года туроператор Thomas Cook сообщил о намерении инвестировать в "Библио-глобус", однако уже в сентябре британский туроператор объявил о начале процедуры банкротства. В октябре 2019 г. "Библио-глобус" сообщил, что расторг договор купли-продажи доли с Thomas Cook Group.