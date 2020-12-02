СМИ: в КНДР цены на сахар выросли в четыре раза из-за перекрытия границы с Китаем

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Цены на сахар и ряд других продовольственных товаров в КНДР выросли по меньшей мере в четыре раза по сравнению с уровнем конца прошлого года из-за блокады границы с Китаем, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в среду японская газета Asahi со ссылкой на данные южнокорейской разведки. Она на регулярной основе отслеживает цены на свободных рынках, где жители КНДР в основном покупают продовольствие.

Отмечается также резкое подорожание растительного масла, которое, как и сахар, практически полностью поступает в КНДР из Китая. В некоторых случаях цены подскочили почти в 10 раз.

В КНДР для зашиты страны от проникновения инфекции с конца января были предприняты чрезвычайные меры, включая закрытие границ. Южнокорейское информационное агентство Yonhap даже сообщало о минировании отдельных участков на границе с Китаем.

В 2019 году на долю КНР пришлось 95,4% объема внешней торговли народно-демократической республики. В то же время с января по август нынешнего года двусторонний товарооборот из-за карантинных мер, по данным Сеула, сократился на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По официальным данным, в КНДР до сих пор не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.