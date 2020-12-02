"Уралхим" увеличил долю в "Уралкалии" до 81,5%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания "Уралхим" Дмитрия Мазепина увеличила долю в уставном капитале производителя удобрений "Уралкалий" с 46,37% до 81,4748%, приобретя часть доли у Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка, следует из сообщений "Уралкалия". Rinsoco Trading Co Limited снизила свою долю с 53,6% до 18,5%.

Сделка была профинансирована Сбербанком в рамках долгосрочного кредитного соглашения, структурированного как синдицированный кредит, отмечается в сообщении "Уралхима". Изменения произошли 30 ноября.

"АО "ОХК "Уралхим" объявляет о закрытии сделки по приобретению акций ПАО "Уралкалий" - одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия. В результате сделки "Уралхим" получил право распоряжаться более 75% уставного капитала ПАО "Уралкалий", - отмечается в пресс-релизе компании "Уралхим".

Как говорится в сообщении, получение "Уралхимом" контроля над "Уралкалием" обеспечит компаниям возможность продолжения политики повышения эффективности производства, логистики и продаж обеих групп за счет формирования пакетных предложений потребителям, а также возможность представлять широкий спектр продуктов на основе азота, калия и фосфора на ключевых рынках по всему миру.

"Приобретение "Уралхимом" контрольного пакета в "Уралкалии" является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржинальностью рынка калийных удобрений, уверенностью в его дальнейшем росте и стабильным спросом на продукцию компании. Мы видим потенциал повышения эффективности "Уралхима" и "Уралкалия" в результате обмена опытом, стандартизации процессов, совместного применения лучших практик", - приводятся слова председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Он назвал сделку со Сбербанком логичным продолжением взаимодействия банка и компании.

В сентябре издание "Коммерсантъ" сообщило, что увеличение доли в "Уралкалии" является частью сделки со Сбербанком по кредиту на $3,9 млрд, который "Уралхим" привлек в декабре 2019 года для рефинансирования задолженности в ВТБ. Тогда газета писала, что доля должна быть увеличена в октябре, но сделка еще не одобрена Федеральной антимонопольной службой.

О компаниях

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

"Уралхим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ с мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. Основные производственные активы - филиал "Азот в городе Березники, филиал "ПМУ" в Перми, филиал "КЧХК" в Кировской области, "Воскресенские минеральные удобрения" в Московской области.