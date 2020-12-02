Количество розничных инвесторов на Мосбирже достигло 8 млн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Количество розничных инвесторов на Московской бирже достигло 8 млн человек, рассказал председатель правления торговой площадки Юрий Денисов в рамках пресс-конференции.

"Число розничных инвесторов на Московской бирже удваивалось два года подряд - как в 2019 году, так и в 2020 году, достигнув на текущий момент 8 млн человек", - отметил он.

Доля розничных инвесторов в населении РФ превысило 5%, что выше показателей большинства развивающихся рынков, добавил он. На Мосбирже также ожидают, что число частных инвесторов превысит планку в 10 млн в 2021 году.

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - "Группы ММВБ" и "Группы РТС". Компания управляет биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.