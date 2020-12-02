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Совфед уточнил требования к перевозчикам для допуска к международным автоперевозкам

Формировать и вести реестр перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок, будет Ространснадзор

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о требованиях к российским перевозчикам для участия в международных автомобильных перевозках.

Действующим законодательством установлено требование о наличии специального удостоверения. Принятым законом устанавливается, что перевозчику должны принадлежать транспортные средства, соответствующие конвенции о дорожном движении и европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки. Кроме того, у работника транспортной компании или индивидуального предпринимателя, занимающегося перевозками, должно быть свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, выданное в соответствии с соглашениями стран - членов СНГ, а также обязательная автостраховка.

Закон содержит и норму о "надлежащем финансовом положении перевозчика". Правительство РФ в свою очередь наделяется полномочиями по установлению правил допуска российских перевозчиков к международным перевозкам, в том числе порядка определения надлежащего финансового положения перевозчиков.

Ространснадзор будет формировать и вести реестр перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок. Транспортные компании и предприниматели не смогут заниматься такой деятельность, если сведения об их транспортных средствах не внесены в реестр. Первый раз допуск к международным перевозкам будет выдаваться на год, а затем - на пять лет.

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