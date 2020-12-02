Лыжные склоны в Австрии откроются с 24 декабря

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Австрии разрешат с 24 декабря 2020 года кататься на лыжах на горнолыжных склонах и лыжных трассах. Туристическая отрасль будет открыта только с 7 января 2021 года. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

"С 24 декабря будут разрешены отдельные виды спорта на открытом воздухе, например катание на лыжах, чтобы у австрийского населения в праздничные дни и каникулы была возможность заниматься спортом. Что касается других отраслей экономики, а именно туризма, гастрономии, культуры, то печально, что нам надо еще подождать с открытием. Мы откроем эти сферы с 7 января", - сообщил Курц на пресс-конференции в Вене.

Канцлер добавил, что всем закрытым предприятиям из сферы туризма и ресторанного бизнеса в период закрытия будет выплачена компенсация в размере 50% их убытков.

Как пояснил вице-канцлер Вернер Коглер, кататься можно будет не только на лыжах, но и на коньках. При этом на склонах будут запущены фуникулеры, при использовании которых надо будет соблюдать дистанцию и носить медицинские маски. Остальные виды спорта будут по-прежнему запрещены.

В Австрии с 17 ноября до 7 декабря действует жесткий карантин для предотвращения распространения коронавируса.