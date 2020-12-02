Текслер: регионы взяли на особый контроль исполнение своих социальных обязательств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Регионы взяли на особый контроль исполнение своих социальных обязательств, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Во вторник министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель министра Леонид Горнин обсудили с губернаторами и представителями российских субъектов завершение финансового года и обеспечение сбалансированности бюджетов регионов.

"На совещании был озвучен ряд решений по изменению бюджетного законодательства, а также в целом проговорили очень важную тему с завершением бюджетного года, необходимостью контроля исполнения бюджета до конца года, особенно в части обеспечения первоочередных расходов. Все регионы взяли на особый контроль выполнение социально значимых обязательств, и здесь взаимодействие и поддержка федерального Минфина крайне важны для регионов", - сказал Текслер, слова которого передала ТАСС его пресс-служба.

В среду Силуанов, выступая в Совете Федераций, заявил, что институт бюджетных кредитов регионам будет реанимирован в обновленном формате.

"Мы возобновим практику предоставления казначейских кредитов до 15 декабря, а на их рефинансирование уже предоставим бюджетные кредиты со сроком погашения уже до 1 июля следующего года", - сказал Силуанов.

Для устойчивого планирования и исполнения региональных и местных бюджетов Минфин усовершенствовал условия предоставления им бюджетных кредитов. В частности, срок кредитов на пополнение бюджетных остатков увеличен со 180 до 240 дней (при условии его возврата не позднее 15 декабря).

Также, по словам Силуанова, финансовая помощь регионам со стороны правительства РФ в 2021 году будет увеличена. В текущем году правительство потратило на компенсацию выпадающих доходов регионов 300 млрд рублей, а на следующий год запланированный объем поддержки составляет 100 млрд рублей. При этом есть поручение президента, в рамках которого необходимо рассмотреть вопрос об увеличении уровня поддержки до величины текущего года.

Бюджетные кредиты поддержат регионы

Решение о предоставлении регионам возможности привлечь бюджетные заимствования из федерального центра имеет, как минимум, два положительных момента, заявил ТАСС губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Во-первых, нивелируется риск перекредитования в коммерческих банках. Это, в том числе гарантирует исполнение обязательств перед жителями края, стабильность поддержки развития экономики и социальной сферы. Во-вторых, бюджетные кредиты помогают сокращать сроки использования коммерческих займов и экономить на уплате процентов. Например, для Ставрополья сумма такой экономии может составить до 72 млн рублей", - передала пресс-служба слова Владимирова.

Текслер заявил, что его региону бюджетный кредит поможет начать следующий год с меньшей кредитной нагрузкой.

"Понятно, что декабрь - это самое важное время с точки зрения исполнения годового бюджета, в том числе и на первоочередные расходы. И вот мы говорили о новой процедуре, которая бы позволяла, не занимая коммерческие кредиты, не влезая в коммерческую долговую яму, оказать поддержку со стороны федерального бюджета региональным бюджетам. Это решение было принято, нормативная база буквально через несколько дней будет утверждена Госдумой. Речь идет о том, что на срок до выдачи следующего казначейского кредита федеральный бюджет окажет помощь через бюджетные кредиты по льготной ставке", - сказал Текслер.

"У многих регионов, в том числе у Челябинской области, появится возможность получить такой бюджетный кредит, соответственно, войти в следующий год с меньшей кредитной нагрузкой. Для нас это крайне важно, и мы, безусловно, поддерживаем инициативу Минфина РФ в этой части", - добавил он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также отметил, что в течение всего года правительство и Минфин держало под контролем ситуацию в субъектах, а принятое решение по казначейским кредитам показывает движение властей навстречу регионам. "Снижение требований к регионам - движение навстречу регионам. Эти и дополнительные меры, которые принимаются, они все направлены на то, чтобы поддержать регионы в такой непростой ситуации и с минимальными потерями, а где-то вообще без потерь, пройти этот год", - сказал он.