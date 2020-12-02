Соглашение между Карелией и "Газпромом" вдвое увеличит долю газификации республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Новая пятилетняя программа, подписанная главой Карелии Артуром Парфенчиковым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, позволит увеличить долю газификации республики в два раза. Об этом в среду сообщил официальный Telegram-канал компании.

"Газпром" и Республика Карелия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016-2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 7,9%, в том числе городов - 9,6%, сельской местности - 3,8%. В результате реализации новой программы общий показатель вырастет вдвое, в том числе в сельской местности - в 5,7 раза, до 21,8%", - говорится в сообщении.

Объем финансирования новой программы газификации Карелии на период с 2021 по 2025 годы составит почти 50 млрд рублей, что 9,9 раз больше, чем завершающиеся в 2020 году проекты. В планах на следующий год стоят работы по обеспечению природным газом районов Приладожья. Будут построены 282 км газопроводов-отводов с газораспределительными станциями "Питкяранта", "Ихала" и "Сортавала", а также около 600 км межпоселковых газопроводов. Это позволит создать условия для подключения жителей 65 населенных пунктов Лахденпохского, Питкярантского, Пудожского, Сортавальского и Прионежского районов.

Через Карелию будет проложен участок газопровода "Волхов-Сегежа-Костомукша" протяженностью 468 км. Эти работы позволят начать газицификаию Медвежьегорского района, а также двух арктических территорий республики - Сегежского района и Костомукши.

"Еще один важный проект программы - строительство газопровода-связки между ГРС "Южная" и "Северная" в городе Петрозаводске. Это позволит увеличить поставки сетевого газа действующим потребителям и подключить новых. В том числе - в южной части города, где ведется жилищное строительство", - говорится в сообщении компании.

Власти региона со своей стороны обеспечат строительство 492 км внутрипоселковых газопроводов, подготовят к газификации 16,4 тыс. домовладений и 71 котельную.