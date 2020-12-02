Оборот рынка общепита в России в октябре снизился на 14,9%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Оборот общественного питания в октябре 2020 года составил 130,9 млрд рублей, или 85,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - октябре 2020 года - 1,078 трлн рублей, сократившись на 21,9% относительно 10 месяцев 2019 года. Об этом говорится в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

Темпы падения рынка общепита РФ в 2020 году снова ускорились после замедления в июле - сентябре. К сентябрю 2020 года оборот заведений общепита в октябре упал на 1,9%.

Оборот заведений общественного питания России начал падать на фоне пандемии коронавируса: в апреле он упал на 52,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года, до 63 млрд рублей, в мае - на 52,9%, до 64,1 млрд рублей, в июне - на 43,8%, до 78 млрд рублей. В июле темпы падения существенно замедлились - оборот снизился на 28,2%, до 100,6 млрд рублей. В августе оборот общепита упал на 18,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 118,7 млрд рублей (рост к июлю составил 17,5%). В сентябре оборот упал на 14% в годовом сопоставлении, до 132,6 млрд рублей.

Оборот предприятий общественного питания в России в январе - октябре 2020 года составил 947,5 млрд рублей, или 77,2% к уровню прошлого года (падение на 22,8%).

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, организаций - поставщиков продукции общественного питания.