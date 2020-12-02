ВЭБ.РФ подготовил концепцию развития общественного транспорта в Пензе

ПЕНЗА, 2 декабря. /ТАСС/. Концепция развития общественного транспорта в пензенской агломерации, подготовленная Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, предусматривает введение единого электронного билета и модернизацию подвижного состава. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области по итогам рабочей встречи главы региона Ивана Белозерцева и руководителя проектного офиса по развитию общественного транспорта ВЭБ.РФ - заместителя гендиректора АО "ВЭБ-лизинг" Александра Кондрашова.

"Проект предполагает введение электронного билета и единого тарифного меню ИТ-платформы управления системой общественного транспорта, запуск современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава, функционирование единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации", - отмечается в сообщении.

Концепция предполагает формирование оптимальной маршрутной сети с использованием разных видов транспорта и координацией графиков движения. Как отметил Кондрашов, реформа общественного транспорта должна быть комплексной, реализация концепции позволит сделать работу пассажирского транспорта безопаснее и качественнее.

По словам Белозерцева, регион заинтересован в модернизации системы общественного транспорта в пензенской агломерации, где активно идут работы по строительству и реконструкции дорог. Губернатор поручил подготовить дорожную карту по реализации проекта и проработать вопрос о приобретении новых автобусов с использованием лизинговой системы.

В ноябре 2020 года мэр Пензы Андрей Лузгин сообщил, что власти рассматривают возможность перевода пассажироперевозок на схему брутто-контрактов, при которой перевозчики будут получать фиксированную плату за услуги по контракту. По предварительным расчетам, реализация этого проекта потребует до 600 млн рублей ежегодно.