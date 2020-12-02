Торги в Лондоне завершились незначительным ростом на фоне одобрения вакцины Pfizer

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи по завершении торгов в среду вырос на 1,23% на фоне одобрения британским регулятором вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech.

Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, вырос на 78 пунктов, до 6 463 пунктов, достигнув показателей начала марта (до введения жестких ограничительных мер по всему миру из-за пандемии). Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал рост на 0,2%, до 19 877 пунктов.

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Власти королевства ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку в 2020-2021 годах 40 млн доз данного препарата, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

Как заявил коммерческий директор BioNTech Шон Маретт в интервью радиостанции Би-би-си Radio 4, Великобритания получит до конца 2020 года около 5 млн доз вакцины, из которых 800 тыс. будут доступны к следующей неделе. По словам министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока, первыми препарат смогут получить медицинские работники и лица, проживающие в домах престарелых. Затем последовательно начнется добровольная вакцинация людей в различных возрастных группах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".