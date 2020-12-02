Bloomberg: структура Владимира Лисина продаст около 2% акций НЛМК

ТАСС, 2 декабря. Fletcher Group Holdings основного акционера Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина продаст около 120 млн акций НЛМК, что составляет примерно 2% от капитала комбината. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с условиями сделки.

"Fletcher Group продаст около 120 млн акций Новолипецкого металлургического комбината", - отмечает агентство.

По итогам сделки под контролем Fletcher Group Holdings останется 79,4% акций НЛМК.

"Сделка соответствует стратегической цели акционеров компании по повышению привлекательности НЛМК для публичных инвесторов за счет увлечения ликвидности акций и является шагом к увеличению веса акций НЛМК в индексе MSCI", - сообщил ТАСС источник, знакомый с условиями сделки.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин в настоящий момент контролирует 81,4% акций компании через Fletcher Group Holdings Limited, доля free float - 18,6%.