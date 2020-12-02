Компания TUI договорилась о дополнительной помощи в размере €1,8 млрд

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Германский туристический концерн TUI договорился о получении дополнительной финансовой помощи в размере €1,8 млрд от федерального правительства Германии, банков, а также основных акционеров. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду на ее сайте.

"TUI достигла соглашения с Фондом стабилизации экономики ФРГ (WSF), германской государственной банковской группой KfW, банками и крупнейшим акционером [TUI] компанией Unifirm Limited (семья Алексея Мордашова) о дополнительном финансовом пакете в размере €1,8 млрд", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что денежные средства призваны обеспечить ликвидность туристической компании на случай сохранения сложной эпидемической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, в 2021 году. Семья российского предпринимателя Алексея Мордашова, как подчеркнули в концерне, сделала долгосрочные стратегические инвестиции в TUI и согласилась участвовать в увеличении капитала туркомпании.

"До пандемии коронавируса TUI была очень здоровым предприятием. Но с марта мы не могли получать значительных доходов", - заметил генеральный директор TUI Фридрих Юссен. Финансовый пакет, по его мнению, позволит концерну подготовиться к потенциальным вызовам, которые могут возникнуть после пандемии коронавируса. "Благодаря данным мерам концерн обеспечит ликвидность на случай продолжающейся пандемии в 2021 году, в то же время улучшая структуру своего баланса в долгосрочной перспективе", - заключил он. Таким образом, как уточнили в компании, с учетом дополнительно согласованной финансовой помощи по состоянию на 30 ноября 2020 года концерн TUI располагал финансовыми ресурсами и кредитными линиями в размере €2,5 млрд.

В апреле TUI сообщила, что получит государственный пакет помощи объемом €1,8 млрд для смягчения последствий распространения коронавируса. Средства должны поступить по линии государственной банковской группы KfW. В компании уточнили, что в свете ограничений на поездки в мире TUI принято решение запросить кредит, чтобы сократить влияние пандемии.

Число сотрудников в группе TUI составляет более 70 тыс., компания имеет почти 30 млн клиентов. Ее штаб-квартира находится в Ганновере.

Реакция акционера

Представитель Мордашова подтвердил журналистам, что он и члены его семьи, владеющие акциями TUI, планируют увеличить инвестиции в TUI Group.

"Будучи многолетними стратегическими инвесторами TUI, Алексей Мордашов и члены его семьи уверены, что бизнес-модель TUI остается неизменной, а среднесрочные и долгосрочные перспективы компании выглядят благополучно. TUI в ближайшее время вернется к устойчивому росту и сохранит лидерство на динамичном туристическом рынке", - отметил представитель бизнесмена.

Вызовы, с которыми сейчас сталкивается компания, "являются прямым следствием пандемии и сопутствующих ей суровых ограничений туристического рынка", отметил представитель Мордашова. При этом TUI в последнее продемонстрировала "небывалый рост", и это уже не просто компания по продаже путевок, а холдинг, имеющий собственную сеть отелей, круизных лайнеров и авиакомпаний, подчеркнул представитель бизнесмена.

Помощь государства бизнесу

В конце марта Минэкономики ФРГ запустило специальную программу по линии государственной банковской группы KfW, через которую бизнес может получить неограниченные кредиты. Кроме того, создан Фонд стабилизации экономики (WSF) объемом около €600 млрд. При этом государство оставляет за собой право в случае необходимости выкупать долю в стратегически важных компаниях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число инфицированных коронавирусом в Германии составляет 1 084 743, умерли от последствий инфекции 17 123 человека.