{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Мексика подписала соглашение с Pfizer о покупке 34,4 млн доз вакцины от коронавируса

В Минздраве страны ожидают, что первая партия объемом 250 тыс. доз поступит в декабре

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Мексиканские власти договорились с американской фармацевтической компанией Pfizer о приобретении 34,4 млн доз ее вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в среду в своем Twitter Минздрав латиноамериканской страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Министр здравоохранения Хорхе Алькосер Варела сегодня подписал соглашение о производстве и поставках вакцины от COVID-19 между правительством Мексики и Pfizer, чтобы приобрести 34,4 млн доз препарата", - говорится в сообщении. Ожидается, что первая партия объемом 250 тыс. доз поступит в Мексику уже в текущем месяце и будет использована для защиты сотрудников сферы здравоохранения.

С конца февраля новым коронавирусом в Мексике заразились 1 122 362 человека, умерли 106 765 инфицированных пациентов. Выздоровели 829 817 заболевших.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V".

Теги
МексикаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Минпромторге сообщили, что в России могут выпускать 30 млн медицинских масок в сутки
В ведомстве отметили, что с начала пандемии в России объемы производства масок увеличились более чем в 20 раз
Читать полностью