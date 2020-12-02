Мексика подписала соглашение с Pfizer о покупке 34,4 млн доз вакцины от коронавируса

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Мексиканские власти договорились с американской фармацевтической компанией Pfizer о приобретении 34,4 млн доз ее вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в среду в своем Twitter Минздрав латиноамериканской страны.

"Министр здравоохранения Хорхе Алькосер Варела сегодня подписал соглашение о производстве и поставках вакцины от COVID-19 между правительством Мексики и Pfizer, чтобы приобрести 34,4 млн доз препарата", - говорится в сообщении. Ожидается, что первая партия объемом 250 тыс. доз поступит в Мексику уже в текущем месяце и будет использована для защиты сотрудников сферы здравоохранения.

С конца февраля новым коронавирусом в Мексике заразились 1 122 362 человека, умерли 106 765 инфицированных пациентов. Выздоровели 829 817 заболевших.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V".