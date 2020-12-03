В Чехии отменили комендантский час

ПРАГА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Чехии с четверга значительно смягчили социальные ограничения, действующие в республике из-за эпидемии коронавируса. При соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических мер в ограниченном режиме с сегодняшнего дня возобновят работу рестораны и другие заведения общепита, магазины и предприятия оказания коммерческих услуг населению. Отменяется запрет на свободное передвижение граждан, который действовал в стране с 23:00 до 05:00 по местному времени.

Решение ослабить ограничения приняло 29 ноября правительство Чехии, учитывая наметившуюся в последние дне недели тенденцию к улучшению эпидемиологической ситуации в республике при снижении суточного показателя прироста числа инфицированных коронавирусом. Уровень эпидемиологической угрозы в стране понижен до третьего из пяти возможных.

Смягчение социальных ограничений в Праге связывают с желанием властей создать для жителей республики более комфортную обстановку на предстоящие в конце декабря праздники. Поэтому, в частности, стали разрешены общественные мероприятия с участием до 50 граждан на улицах и до 10 человек в помещениях. До сих пор в стране были возможны встречи с максимальным числом из шести участников.

В категорию рекомендаций с четверга перешла обязанность перевода сотрудников государственных и коммерческих организаций на удаленный режим работы. При этом правительство рекомендовало руководителям учреждений и фирм сохранить действующую практику.

В четверг возобновят работу музеи и художественные галереи. При этом их залы могут быть заполнены только на одну четверть от допустимого числа посетителей. Предполагается возможность экскурсий по помещениям этих объектов с участием до 10 человек при соблюдении необходимой социальной дистанции, препятствующей переносу коронавируса.

Чешские театры и кинотеатры пока останутся закрытыми, а спортивные соревнования будут проходить без болельщиков. На крытых стадионах с четверга начинаются тренировки по индивидуальным видам спорта при одновременном нахождении там не более 10 человек. Под открытым небом станет возможным тренироваться в группах по два спортсмена.

Снятие ограничений

В Чехии смягчение ограничений началось в среду, 25 ноября. В тот день в средних школах возобновился прерванный почти на полтора месяца учебный процесс. За парты вернулись ученики выпускных классов. Тогда же возобновились практические занятия в школьных лабораториях в группах с участием не более 20 человек. На тех же условиях к стандартной форме обучения вернулись выпускники профтехучилищ. Занятия начались и у выпускников консерваторий, а студенты выпускных курсов вузов начали работать в лабораториях институтов и университетов.

С 7 декабря за парты начнут возвращаться учащиеся остальных классов средних школ и профтехучилищ. На дирекцию учебных заведений властями возложена персональная ответственность за соблюдение педагогами и учениками повышенных санитарно-эпидемиологических норм.

Режим ЧС

В Чехии сохраняется масочный режим. Предохранять органы дыхания от коронавирусной инфекции предписано в общественных помещениях и в местах повышенного скопления граждан под открытым небом. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно €380).

С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим чрезвычайной ситуации (действовал с 12 марта по 17 мая). На этот раз он введен до 12 декабря включительно. Между тем, премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил в среду, что власти намерены продлить его до 11 января.

Ситуация с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, за время эпидемии, по данным национального Минздрава на вечер среды, составило 530 883. За последние девять месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умерли 8 507 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Более половины из них ушли из жизни в ноябре.

Минздрав в сентябре сообщил о начале второй волны эпидемии коронавируса в Чехии. С этого времени, за последние не полных три месяца, умерли около 8 тыс. больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Смертность в результате COVID-19 остается в республике одной из наиболее высоких в Евросоюзе. Этот факт вызывает повышенное беспокойство у властей и медиков.