Конгресс США принял законопроект, ограничивающий размещение китайских акций

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила в среду законопроект "о подотчетности иностранных компаний", направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, иностранный бизнес должен предоставлять отчетности регуляторам США. Если компания в течение трех лет не сможет удовлетворить требованиям по аудиту Совета по надзору за бухгалтерским учетом, то лишится доступа к бирже. Кроме того, необходимо заявлять о том, если бизнес контролируется или принадлежит зарубежному правительству.

Документ должен теперь поступить президенту США Дональду Трампу, который, скоре всего, его подпишет.