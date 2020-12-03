Правительство обсуждает новые льготы для резидентов САР

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает новые льготы для резидентов специальных административных районов (САР), предложения нацелены на создание наиболее привлекательного налогового режима, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По словам собеседника агентства, новые льготы обсуждаются в рамках дорожной карты по трансформации делового климата, утвержденной в июле этого года, а также с учетом изменения соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Так, кабмин обсуждает изменение критериев для иностранных организаций, претендующих на получение статуса международной холдинговой компании и редомицилирующихся в САР, в частности за счет смягчения требований по неизменности состава контролирующих лиц иностранных организаций.

Также обсуждается ряд налоговых льгот. В числе предложений - снижение до 10% ставки по налогу на прибыль по дивидендам для непубличных компаний, снижение налога на прибыль в регионах при условии дополнительных инвестиций, освобождение от налогообложения процентов, получаемых международными холдинговыми компаниями по облигациям, которые прошли процедуру листинга.

Кроме того, обсуждается введение стабилизационных оговорок, направленных на сохранение и неизменность условий для резидентов САР.

В Минэкономразвития на запрос ТАСС подтвердили, что "сейчас обсуждаются новые налоговые льготы для резидентов САР", не став раскрывать подробности предложений.

О специальных административных районах

Специальные административные районы созданы во Владивостоке на острове Русский и в Калининграде на острове Октябрьский. Здесь действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов.

В августе Минэкономразвития сообщало, что в САР зарегистрировано 30 международных компаний и 1 международный фонд.