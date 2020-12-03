Контракты на ремонт 300 км дорог в 2021 году заключены в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Ремонт 300 км дорожного полотна в Великом Новгороде и 12 районах Новгородской области проведут в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Контракты на ремонт заключены, сообщили ТАСС в четверг в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В 2021 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 300 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Великом Новгороде и 12 районах области. Контракты на их ремонт уже заключены", - сообщили в министерстве, не уточнив суммы финансирования работ.

Как ТАСС сообщали ранее в пресс-службе правительства Новгородской области, по итогам 2020 года планировалось повысить нормативное состояние дорог региона с 37,9% до 40,9%. План по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения на 2020 год в рамках нацпроекта составлял 279 км, однако с помощью дополнительных средств, поступивших из федерального бюджета, его удалось перевыполнить на более чем 63%, на данный момент отремонтировано 457 км полотна.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.