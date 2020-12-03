РБК: Сбербанк оценил траты на безопасность цифрового рубля как минимум в 20 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сбербанк оценил расходы банковского сектора на создание киберустойчивой системы для цифрового рубля минимум в 20-25 млрд рублей. Такой прогноз был озвучен на заседании участников Ассоциации банков "Россия" с представителями ЦБ РФ, сообщает издание РБК со ссылкой на двух участников встречи.

На встрече присутствовали представители банков, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, а также зампреды Банка России Алексей Заботкин и Михаил Алексеев.

По словам источников РБК, об устойчивости цифрового рубля и моделях его реализации говорили зампреды правления Сбербанка Анатолий Попов и Станислав Кузнецов. По мнению Кузнецова, если использовать для внедрения цифрового рубля одну из моделей ЦБ, придется создавать с нуля уникальную систему стоимостью минимум 20-25 млрд рублей, поскольку существующий механизм киберустойчивости банковского сектора не справится с угрозами для новой формы валюты. К таким рискам Кузнецов отнес слабый уровень защиты финтехкомпаний, которые могут быть допущены к открытию кошельков и проведению расчетов с цифровым рублем, хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при идентификации, а также повторное использование одной и той же цифровой валюты при офлайн расчетах.

Скоробогатова сказала, что создание инфраструктуры действительно будет стоить денег, но эти траты нужно оценивать с точки зрения того, что в конечном итоге получит потребитель.

Представитель регулятора на запрос РБК пояснил, что высказанные оценки связаны не столько с реальной будущей инфраструктурой, "сколько с опасениями банков, в том числе крупнейших, относительно будущего бизнеса, если будет введен цифровой рубль". "Действительно, этот проект, удешевив издержки для экономики, приведет к некоторому снижению маржи банков", - сказал он.

Представитель Сбербанка оказался от комментариев изданию.

Банк России осенью выпустил доклад, согласно которому крипторубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными. Новый формат, по версии регулятора, должен способствовать снижению издержек на проведение расчетов, повышению финансовой доступности, развитию финансовых услуг и повышению конкуренции. Цифровой рубль может представлять собой цифровой код и храниться в специальном электронном кошельке в ЦБ, который будет его эмитентом.

Как внедрять третью форму расчетов

По данным издания, в докладе для обсуждения регулятор представил три модели введения в оборот цифрового рубля: одна из них в принципе не предполагает участия банков в системе, в двух других они являются посредниками. В документе формально есть и еще одна, четвертая, модель - цифровой рубль используется только для межбанковских расчетов, но РБК отмечает, что ЦБ не планирует ее применять. Во всех случаях деньги, которые клиенты сейчас держат в коммерческих банках, цифровыми рублями считаться не будут.

Сбербанк уже представил регулятору собственную концепцию выпуска и обращения цифрового рубля. Согласно этой концепции, все безналичные деньги должны стать цифровыми, а у банков и пользователей должна появиться возможность программировать такие рубли на оплату конкретных товаров и услуг или, наоборот, на запрет проведения ряда операций.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов добавил, что Банк России должен быть единственным эмитентом наличных и цифровых денег. Большую киберустойчивость имеет модель, разработанная Сбербанком, при этом ее внедрение будет в разы быстрее и дешевле, считает он. Скоробогатова, как рассказали источники РБК, подчеркнула, что идея превратить все безналичные рубли в цифровые точно не будет работать и приведет к "коллапсу" всей системы.

"Реальные оценки затрат на инфраструктуру зависят от модели и от технологии, которая будет выбрана. Этот расчет будет возможен только после того, как мы более детально опишем концепцию цифрового рубля и архитектуру решения", - заявил РБК представитель регулятора и добавил, что практически все участники рынка поддерживают модели, в которых банки выступают посредниками. Эти схемы реализации проекта предполагают использование инфраструктуры финансовых организаций, поэтому затраты на расчеты цифровым рублем будут значительно меньше, чем при модели, где банки не являются участниками процесса.