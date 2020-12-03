Володин заявил, что закон о хранении агрохимикатов в портах позволит создать рабочие места

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Закон, который позволит хранить агрохимикаты на территории морских портов, обеспечит значительные поступления в российский бюджет, а также позволит создать рабочие места. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24", которое было показано в четверг, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Он меняет многое. Деньги возвращаются в Россию. Наши деньги нашей экономики сегодня работают на прибалтийские страны, потому что отгрузка агрохимикатов производится в портах прибалтийских стран", - сказал Володин, заметив, что ежегодно российская экономика теряет из-за этого около 8 млрд рублей. "Сумма, сопоставимая с бюджетом таких городов, как Орел, Кострома, Смоленск", - заметил он.

По словам спикера, критики принятого закона хотели добиться того, чтобы агрохимикаты оставались в портах прибалтийских стран, "потому что в части этих портов собственность находится в руках, в том числе и российских бизнесменов", живущих либо за рубежом, либо в России. "Но речь идет об интересах государства, нам нужно думать о своей стране, нам нужно думать о наших гражданах. Нам необходимо принимать решения, которые усилят наш экономический потенциал, хватит разбрасываться своими ресурсами", - сказал он.

Отвечая на вопрос о защите окружающей среды, Володин напомнил, что транспортировка таких грузов все равно осуществляется по территории РФ. "Российские порты, начав отгрузку, будут отчислять денежные средства в бюджет нашей страны, появятся рабочие места. И, конечно, это решение плюс даст однозначный как по рынку труда, так и по отчислению налогов в экономику нашей страны, экономический потенциал нашего государства вырастет", - резюмировал председатель Госдумы.

Ранее депутаты приняли закон о возможности хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов. В Водном кодексе теперь прописано, что в границах водоохранных зон запрещается хранение пестицидов и агрохимикатов, "за исключением агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос". В то же время "допускается хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов", если они оборудованы сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение вод.