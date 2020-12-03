Бюджет России в декабре недополучит 70,1 млрд рублей нефтегазовых доходов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ прогнозируется в декабре 2020 году в размере 70,1 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.

По данным министерства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2020 года составило 19,3 млрд рублей.

Отмечается, что Минфин с 7 декабря 2020 года по 14 января 2021 года направит на продажу валюты 50,8 млрд рублей. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 50,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте - 2,2 млрд рублей", - говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ направит на продажу валюты с 9 ноября по 4 декабря 50,1 млрд рублей, по 2,5 млрд рублей ежедневно.