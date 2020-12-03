Песков оставил без комментариев перспективы пересмотра параметров сделки ОПЕК+

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать перспективы пересмотра параметров сделки ОПЕК+.

"Сегодня будет мероприятие, после него, я думаю, мой коллега [вице-премьер РФ Александр] Новак информацию предоставит. До этого я не буду ничего предвосхищать", - сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, действительно ли Москва выступает за постепенное наращивание добычи в рамках договоренностей.

Как сообщалось ранее, последний раунд переговоров нефтеэкспортеров из соглашения ОПЕК+ состоится в четверг, 3 декабря. Министрам предстоит найти компромиссное решение по уровням добычи нефти в 2021 году, основываясь на противоречивых взглядах внутри союза.

Разногласия в альянсе

Обстановка внутри нефтяного альянса ОПЕК+, на который приходится 40% мировой добычи, накаляется с приближением Нового года. Именно с января страны, участвующие в соглашении, собирались ослабить сильнейшие в истории ограничения по добыче нефти, принятые еще в апреле. Планка сокращения производства должна была снизиться с действующих 7,7 млн баррелей в сутки до 5,8 млн баррелей в сутки. То есть члены альянса планировали увеличить добычу сырья с наступлением нового года почти на 2 млн баррелей в сутки.

Но примерно с середины ноября они ведут активные переговоры о том, насколько своевременны смягчения в период второй волны локдаунов на фоне пандемии. Некоторые страны, такие как Саудовская Аравия, убеждены, что для увеличения предложения нефти еще время не пришло, и текущие параметры сделки должны быть продлены, как минимум, на три месяца.

Неожиданно против этого плана выступили ОАЭ, которые считают, что продлевать ограничения в их нынешнем виде можно только в том случае, если все участники сделки будут соблюдать договоренности. Но поскольку среди партнеров есть "должники", не сократившие добычу нефти согласно квотам, то в продлении нет смысла, считают в Абу-Даби. Наконец, Россия и Казахстан предложили увеличивать добычу постепенно, начиная с января, в течение первого квартала, так как изоляционные меры во многих странах носят не такой сильный характер как весной.

Серия встреч

Выбрать устраивающий всех вариант союзники не смогли ни на встрече мониторингового комитета 17 ноября, ни в ходе последующих консультаций. Ничем окончилась даже министерская конференция 30 ноября, в которой участвовали только страны ОПЕК. Члены картеля не смогли принять решения, определяющего план добычи с Нового года, пока не будет достигнута предварительная договоренность с партнерами из "не ОПЕК". На этой ноте заседание в составе уже ОПЕК+, запланированное на 1 декабря, пришлось перенести на 3 декабря.

Соглашение ОПЕК+

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, завершился в июле. С августа и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн баррелей в сутки. А с 1 января 2021 года ограничения должны составить уже 5,8 млн баррелей в сутки. Соглашение действует до апреля 2022 года.