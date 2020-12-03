Господдержку овощеводства на Ставрополье за пять лет увеличили в семь раз

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья за пять лет семикратно увеличили объем субсидий, направляемых на поддержку овощеводства. К 2020 году объем достиг 205 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в краевом министерстве сельского хозяйства.

"Субсидии на овощеводство и картофелеводство на Ставрополье в этом году из федерального и краевого бюджетов составили почти 205 млн рублей, что на 24% больше уровня 2019 года и в 7 раз выше показателя 2016 года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра Вячеслава Дридигера.

Господдержка позволяет фермерам расширять свои проекты, модернизировать технику и так далее. В 2020 году в крае собрали более 147 тыс. тонн овощей открытого грунта с площади более 10,6 тыс. га, что на 3% выше уровня 2019 года. Сбор картофеля увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом, сбор моркови вырос на 8%.

По данным краевого управления по информационной политике, в регионе увеличивается производство тепличных овощей. За январь-октябрь прирост составил 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ставрополье находится на четвертом месте в РФ по производству овощей в теплицах. К 2023 году планируется увеличение производства овощей на 60% - до 160 тыс. тонн.