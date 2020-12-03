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Набиуллина заявила, что инфляция в России складывается чуть выше прогноза ЦБ

По прогнозу Банка России, инфляция составит 3,9-4,2% в 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России пока складывается немного выше ожиданий Банка России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на cъезде лидеров "Опоры России".

"Мы видим, что инфляция идет чуть выше наших прогнозов. Но все-таки экономическая ситуация не будет создавать какие-то дополнительные долгосрочные инфляционные риски, так называемые дезинфляционные риски будут преобладать", - отметила она.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,9-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 24 по 30 ноября составила 0,1%. Предыдущие три недели инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%. С начала ноября потребительские цены выросли на 0,7%, с начала года - на 4,1%.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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