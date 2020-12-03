"Тинькофф" ввел комиссию за переводы по номеру телефона в Сбербанк

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Тинькофф" ввел для своих клиентов комиссии за переводы по номеру телефона в Сбербанк через его собственную систему переводов. При этом переводы клиентам Сбербанка через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) останутся бесплатными, следует из сообщения "Тинькофф", отправленного клиентам кредитной организации.

"С 10 декабря меняем тарифы по дебетовым картам за переводы в Сбербанк по номеру телефона. Бесплатными остаются переводы через Систему быстрых платежей. Если же перевод идет не через СБП, будет комиссия 1,5%, но не менее 30 рублей", - указано в сообщении.

В пресс-службе "Тинькофф" уточнили, раньше банк брал на себя комиссии Сбербанка за переводы по номеру телефона, но с развитием аналогичного сервиса ЦБ, который пока остается бесплатным для участников системы, это стало не актуальным.

"Ранее мы компенсировали клиентам за свой счет переводы по номеру телефона в "Сбер", но с параллельным развитием СБП и доступности альтернативных способов бесплатных переводов это стало не актуальным", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Тинькофф".

В Сбербанке отказались комментировать изменение тарифов "Тинькофф" и добавили, что кредитная организация продолжает развивать свою систему переводов. "Сбербанк продолжает расширять экосистему мгновенных переводов по номеру телефона с банками - партнерами. Наши клиенты имеют возможность выбирать удобный для них банк для осуществления переводов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

О клиентах "Тинькофф"

На 1 октября 2020 года группа "Тинькофф" обслуживала текущие счета свыше 10,7 млн клиентов. По данным на 1 октября 2020 года, мобильное приложение "Тинькофф" было установлено свыше 25 млн раз, количество активных пользователей составило 7,6 млн в месяц и 2,4 млн в день.