Росатом к 2030 году создаст до 10 центров аддитивных технологий в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 180 центров аддитивных технологий будет создано в России к 2030 году, из них около 10 создаст госкорпорация "Росатом". Об этом сообщила президент Топливной компании Росатома (ТВЭЛ) Наталья Никипелова в рамках Лидер-форума "Аддитивные технологии. Расширяя горизонты".

Она отметила, что первый аддитивный центр будет запущен в Москве уже в этом году. Его открытие запланировано на 24 декабря. Центр аддитивных технологий будет оборудован принтерами производства предприятий, входящих в контур Росатома, и будет демонстрировать все возможности аддитивных технологий для применения в различных отраслях промышленности.

Второй центр Росатом планирует открыть в 2021 году в Новоуральске. Предполагается, что он будет заниматься производством оборудования по аддитивным технологиям.

"Он (центр - прим. ТАСС) уже производственный, промышленный. В том центре мы будем заниматься именно предоставлением услуги печати аддитивным способом по заказам для наших клиентов. При этом в качестве одного из первых клиентов мы видим "Уральский завод гражданской авиации", - сказала Никипелова.

Она также добавила, что предприятие в Новоуральске будет также изготавливать продукцию для атомной промышленности.

Росатом и правительство РФ в 2019 году заключили соглашение по развитию направления "Технологий новых материалов и веществ". Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация в 2020 году расширила традиционные стратегические цели еще одним пунктом - ускоренным технологическим развитием, предполагающим работу над новыми материалами.